Двусторонние встречи, экономическая повестка дня: визит премьер-министра в Германию продолжается

Второй день рабочего визита находящегося в Германии премьер-министра Армении Никола Пашиняна продолжится в Берлине, затем в Мюнхене.

Как передает корреспондент «Арменпресс» из Берлина, день начнется с экономических обсуждений. Утром возглавляемая Николом Пашиняном делегация посетит Торгово-промышленную палату Германии, где запланирован рабочий обед.

Во встрече с армянской стороны примут участие министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, чрезвычайный и полномочный посол РА в ФРГ Ашот Смбатян, министр экономики Тигран Хачатрян, депутат парламентской фракции “Мой шаг” Рубен Рубинян, помощник премьер-министра РА Грачья Ташчян. С немецкой стороны примут участие федеральный госсекретарь по экономике и энергетике Германии Томас Барайс, исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Германии, председатель Совета по внешнеэкономическим вопросам Фолкер Трайер, начальник Управления внешнеэкономической политики, двусторонних экономических отношений аппарата федерального канцлера Ральф Бьохмен, депутат Бундестага, председатель Германо-армянского форума Альберт Вайлер.

После обсуждения вопросов экономической повестки премьер-министр Пашинян посетит главный офис Христианско-демократической партии. Там запланирована встреча с генеральным секретарем партии Павлом Цимиаком. Во второй половине дня Никол Пашинян продолжит свой рабочий визит в Мюнхене, где будет присутствовать на официальной церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности. В Мюнхене повестка премьер-министра Пашиняна насыщена двусторонними встречами. В частности, запланирована встреча с президентом Молдовы Игорем Додоном, комиссаром ЕС по бюджету и управлению Йоханнесом Ханом. В конце дня премьер посетит штаб-квартиру компании “Giesecke+Dervien”, где встретится с исполнительным директором компании Ральфом Винтергерстом.