В результате борьбы с коррупцией мы вернули в госбюджет $105 млн: Пашинян

Находящийся с рабочим визитом в Берлине премьер-министр Никол Пашинян посетил Фонд Фридриха Эберта, где провел встречу с научными, экспертными кругами ФРГ под названием “Продолжительное сотрудничество под новым знаком, отношения Армения-Германия”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Сопредседатель Фонда, член президиума Клара Гейвиц выразила благодарность премьер-министру за посещение фонда и готовность представить экспертным кругам изменения, происходящие в Армении.

“Армения всегда была на перекрестке разных культур, однако сохраняла свою идентичность. И сегодня Армения играет важную политическую роль. Мы видим, что у нее добрососедские отношения с Россией, со страна֊ми-членами ЕАЭС и в то же время она имеет подписанное соответствующее соглашение и с ЕС”, - представила Клара Гейвиц, отметив, что Германия имеет хорошие отношения с Арменией и возможности углубления сотрудничества считает важными. Клара Гейвиц заметила, что Армения может стать привлекательной страной для иностранных инвесторов. "Новое правительство, взяв на себя обязательства, сталкивается со старым бременем. Мы уверены, что нелегко добиться изменений, и мы можем внести свой вклад в эти развития”, - сказала Клара Гейвиц, напомнив, что фонд имеет свое представительство в Армении и в рамках различных мероприятий оказывает Армении содействие.

В своей речи премьер-министр Пашинян коснулся положительных развитий в сфере экономики Армении, политики правительства по разным направлениям, судебно-правовых реформ и других тем.

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