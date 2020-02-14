Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 63,8 тыс. человек

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 мск четврега) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 63851 человек, смертельный исход зафиксирован в 1,38 тыс. случаев. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 5,09 тыс. человек, смертельных случаев - на 121. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 116 человека.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 55,7 тыс. человек, состояние 10,2 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 6,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

По данным информационный портала "Ванъи" , число зараженных коронавирусом вне Китая достигло 505 человек, из них двое умерли. Наибольшее количество заболевших в Японии (251), далее следуют Сингапур (58) и Таиланд (33).