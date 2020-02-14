Премьер-министр Армении считает необходимостью изменения в судебно-правовой системе

Действующая в Армении судебная система, включая и Конституционный суд, сформировалась в старых политических условиях. И изменения в этой сфере необходимы.

Как передает корреспондент «Арменпресс» из Берлина, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Фонде Фридриха Эберта. Он отметил, что после революции 2018 года в судебной системе не произошло особых изменений. На этом пути Армения руководствовалась и продолжает руководствоваться принципами институциональных шагов.

“Мы руководствуемся этим подходом, чтобы наши изменения не были стихийными, чтобы в результате мы были уверены, что приносим пользу, а не вред. Наша страна долгое время жила в условиях контролируемой правительством судебной системы. Наша задача - создать гарантии, чтобы в стране действительно была независимая и беспристрастная судебная система”, - сказал Никол Пашинян. Он подчеркнул, что необходимо начать реформы судебно-правовой системы. В этом контексте он отметил важность содействия ЕС, и выразил благодарность за эту готовность.

Самыми важными событиями текущего периода, по словам премьер-министра, являются те, которые происходят вокруг Конституционного суда. Премьер-министр сообщил присутствующим, что парламент Армении принял решение о проведении 5 апреля референдума по вопросу Конституционного суда. Он подробно представил причину подобного решения. А именно, то что, за 30 дней до вступления в силу новой Конституции при предыдущем парламенте и правительстве произошли законодательные манипуляции.

“В результате, согласно действующей сегодня Конституции у нас нет Конституционного суда. Вопрос в том, когда у нас будет суд, предусмотренный Конституцией, если мы ничего не изменим. Если мы не сделаем каких-либо изменений, то он у нас будет в 2035 году, поскольку представители предыдущей власти в результате манипуляций избрали председателя Конституционного суда, который должен руководить до 2035 года. То есть, в течение 18 лет не будет выборов председателя Конституционного суда”, - сказал Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что подобная ситуация неприемлема и вопрос вынесен на референдум.