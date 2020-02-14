Миграция из Армении прекращается: Никол Пашинян

С 2018 года число граждан Армении, обращающихся за статусом в страны ЕС, сократилось более чем вдвое. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Берлина, об этом на встрече в Фонде Фридриха Эберта заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, каким образом изменения в стране влияют на темпы эмиграции.

“В ЕС число лиц из Армении, ищущих статус, сократилось примерно на 60%. И с 2018 года у нас есть положительная динамика в показателях въезда и выезда граждан в Армении. В частности, в 2019 году число граждан, въехавших в нашу страну, на 10 тысяч больше”, - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что цены на рынке недвижимости Армении выросли, объем ипотечных кредитов по сравнению с 2017 годом удвоился. Он выразил надежду, что и в дальнейшем этот процесс будет продолжен.

“Очень хотелось бы сказать, что эмиграция из Армении прекратилась, но скажу, что эмиграция из Армении прекращается. Цифры показывают это”, - добавил Никол Пашинян.