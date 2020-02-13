Карабахский конфликт не может иметь одностороннего решения: премьер ответил на вопрос азербайджанца

Односторонними действиями невозможно решить карабахскую проблему. Даже если предположить, что какие-либо власти Армении должны предпринять односторонние действия, это не решит проблему, а скорее углубит ее. Как сообщает корр. Арменпресс из Берлина, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об этом на встрече в фонде Фридриха Эберта, отвечая на вопросы представителей азербайджанской общины в Берлине.

«В Азербайджане очень любят говорить о территориях, но очень важно понимать, что мы говорим о безопасности. Азербайджан - это страна, где героизируют человека за убийство армянина», - сказал Никол Пашинян, подробно представив случай, когда азербайджанский офицер Рамиль Сафаров в Будапеште зарубил топором спящего армянского офицера, а азербайджанские власти сделали его героем.

Премьер-министр Армении также отметил, что когда-то Азербайджан бомбардировал армянские населенные пункты. Именно поэтому люди годами не могли выйти из подвалов.

«Республика Арцах не готова поступиться своей безопасностью, поскольку ни одна страна в мире не готова поступиться. Какая страна готова отказаться от своей безопасности? То есть разрешение ситуации может быть связано с гарантиями безопасности, которых нет и не было», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении коснулся своего заявление о том, что Арцах - это Армения и, точка. «У этого заявления есть очень простое объяснение. Мы сказали, что будем воспринимать нападение Азербайджана на Арцах как нападение на Армению. Республика Армения является гарантом безопасности Арцаха», - добавил Никол Пашинян, подчеркнув, что Армения не видела никакого конструктивного шага со стороны Азербайджана в переговорном процессе, хотя отметил, что удалось с Ильхамом Алиевым достичь снижения напряженности на линии соприкосновения.

Пашинян выразил надежду, что в результате конструктивных обсуждений удастся не только сохранить относительно стабильную ситуацию, но и продвинутся к реальному урегулированию. Премьер-министр Армении коснулся программы обмена журналистами из Армении, Азербайджана и Арцаха, подчеркнув, что это очень важно. Никол Пашинян выразил надежду, что этот процесс будет продолжаться.