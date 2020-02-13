Сегодня Республика Армения наслаждается плодами революции: Пашинян

Весь контекст революции в Армении был таким: демократия, верховенство закона, защита прав человека, и эти вопросы сегодня продолжают оставаться в основной повестке дня правительства Армении. Как передает корр. Арменпресс из Берлина, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал об этом в своем выступлении в Фонде Фридриха Эберта.

«Я очень рад сегодняшней возможности. Всего год назад я совершил свой первый официальный визит в Германию, и я рад, что наши отношения становятся такими интенсивными. Во время моего визита в прошлом году у меня была возможность провести встречу в Фонде Конрада Аденауэра, и на этот раз я был удостоен чести быть принятым Фондом Фридриха Эберта. Таким образом, мы можем заявить, что у меня была возможность пообщаться с двумя крупнейшими и наиболее важными представителями немецких аналитических центров за последний год», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что в 2018 году в Армении произошла ненасильственная бархатная революция, основным содержанием которой заключаются в следующих словах: «революция любви и солидарности», но весь контекст этой революции заключается в следующем: демократия, верховенство закона, защита прав человека, и они сегодня продолжают оставаться главными вопросами повестки дня правительства Армении.

По словам Пашиняна, сегодня Республика Армения действительно наслаждается плодами революции.