Газета “Айастани Анрапетутюн”: Поощрять энергосберегающие современные технологии

“Энергосбережение как средство повышения энергетической безопасности страны, экономической конкурентоспособности и снижения негативного воздействия на окружающую среду является приоритетным для правительства Армении. Заместитель председателя постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам А. Манукян в беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” отметил, что отныне они будут поощрять современные энергосберегающие технологии, что будет проявляться и в контексте системы госзакупок. Конечно, действия в этом направлении важны, но есть и достаточно неиспользованный потенциал.

Исполнительный директор ОО “Фонд содействия энергосбережению”, эксперт в области энергоэффективности Астхине Пасоян заметила, что в принципе сегодня государственными закупками не запрещается приобретать энергоэффективные товары, но очень часто предпочтение отдается более низкому ценовому предложению. “В процессе общественных закупок многие не знают, как организовать процесс приобретения энергоэффективных товаров и услуг, как разработать технические спецификации, а заявители не знают, как подать ценовые заявки, которые будут конкурентоспособны при высокой энергоэффективности товара. В результате приобретение устройств с низкой энергоэффективностью приводит к дальнейшим расходам на эксплуатацию и обслуживание, и в итоге к большему суммарному расходу государственного бюджета, чем использование энергоэффективных устройств, которые кажутся более дорогими” “.

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