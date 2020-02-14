Газета “Айастани Анрапетутюн”: Не дожидаясь необоснованных аргументов Турции

“О сирийском кризисе и развитиях в региональных политических процессах газета “Айастани Анрапетутюн” беседовала с арабистом Арменом Петросяном. Арабист представил обстановку. “В течение последнего месяца в северо-западной провинции Сирии Идлиб, где правительственные силы и их союзники пытаются освободить последний оплот, находящийся под влиянием различных антиправительственных или оппозиционных группировок, сложилась довольно напряженная ситуация. Активная военная операция против Идлиба была приостановлена в сентябре 2018 года, когда в Сочи между Россией и Турцией была достигнута договоренность о прекращении огня, и в этом районе была создана зона без военных действий. В рамках этих договоренностей Турции была отведена функция ведения переговоров с оппозиционными группировками и контроля за их действиями, что и в течение более полутора лет Турция пыталась осуществить. И правительственные силы, уже не дожидаясь различных необоснованных аргументов Турции относительно собственной неспособности, перешли к четким действиям. В настоящее время правительственные силы освободили более половины Идлиба, два ключевых города, что дало возможность с 2012 года установить контроль над трассами Н-4 и Н-5, которые связывают восток страны с западом и север. То есть, на этих важных магистралях уже установлен контроль правительственных сил. И что интересно, что в ходе этих действий произошли прямые столкновения между турецкими вооруженными силами и сирийской армией, которые привели к определенной напряженности в отношениях Москва-Анкара” “.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.