Фонд Фридриха Эберта готов помочь Армении на пути изменений

После встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Фонд Фридриха Эберта. Как передает корр. Арменпресс из Берлина, премьер-министр принял участие во встрече с научными и экспертными кругами Федеративной Республики Германия на тему "Под новыми признаками длительного сотрудничества: армяно-германские отношения".

В своей приветственной речи сопредседатель фонда Клара Гейвиц отметила, что рада встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. «Армения всегда была на перекрестке разных культур, но сохранила свою идентичность. Сегодня Армения также играет важную политическую роль. Мы видим, что у нее хорошие добрососедские отношения с Россией, она является членом ЕАЭС и в то же время имеет соответствующее соглашение с ЕС», - сказала Клара Гейвиц.

Она отметила, что Германия имеет хорошие отношения с Арменией и придает большое значение возможностям для углубления сотрудничества. Клара Гейвиц отметила, что Армения может стать привлекательной страной для иностранных инвесторов. Она посчитала важным планы сделать государство экономически более устойчивым, создать рабочие места.

«Новое правительство, принимая на себя обязательства, сталкивается со старым бременем. Мы убеждены, что достичь изменений непросто, и мы можем внести свой вклад в это дело», - сказала Клара Гейвиц.

Она отметила, что фонд имеет представительство в Армении и оказывает поддержку Армении посредством различных мероприятий. Клара Гейвиц подчеркнула, что эта встреча в фонде является хорошей возможностью для углубления сотрудничества.