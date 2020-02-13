Варденяцский перевал закрыт, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта только для грузовиков с прицепом

Министерство по ЧС Армении сообщает, что 13-го февраля по положению на 19:46 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщает Арменпресс, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона будут закрыты в течение неопределенного периода времени.

Варденяцский перевал также закрыт.

Труднопроходимы автодороги Сотк-Карвачар (для грузовиков), ведущая из Севанского полуострова в село Цовагюх и автодороги районов Амасия и Ашоцк Ширакского региона.

На автодорогах Котайкского, Гегаркуникского, Лорийского,Ширакского регионов, а также на автодорогах Сисиан-Горис Сюникского региона, Кучак-Апаран и села Цахкаовит региона Арагацотн местами наблюдается гололедица.

В регионах Арарат, Котайк, Вайоц дзор, в районах Талин и Аштарак Арагацотнского, Варденис и Чамбарак Гегаркуникского регионов, на поворотах Спитака Лорийского региона, на автодороге Сотк-Карвачар и на участке Сараван-"Зангер" идет снег.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта только для грузовиков с прицепом.

Согласно полученным данным из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, со стороны России столпились более 1000 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.