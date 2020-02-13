Министры обороны Армении и Беларуси обсудили перспективы развития военного сотрудничества

В Республике Беларусь 13–14 февраля проходит официальный визит министра обороны Республики Армения Давида Тонояна.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО Беларуси, в ходе визита состоялись переговоры государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь и министра обороны Республики Беларусь с главой оборонного ведомства Республики Армения.

Сторонами было обсуждено состояние и перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя государствами, а также утвержден План двустороннего сотрудничества между министерством обороны Республики Беларусь и министерством обороны Республики Армения на 2020 год.