Никол Пашинян и Ангела Меркель выступили с заявлениями для представителей СМИ

Премьер-министр Никол Пашинян в Берлине провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. После церемонии встречи премьер-министра Пашиняна и приветствия делегаций главы двух государств до начала переговоров выступили с заявлениями для представителей СМИ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи Ангела Меркель отметила:

“С радостью еще раз приветствую премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в Германии. У нас была возможность встретиться, и с тех пор связи между нашими странами стали более интенсивными. Сегодня мы поговорим об углублении наших двусторонних отношений.

В настоящее время в Армении происходят серьезные изменения. Большие изменения также ожидаются в правовой системе. Это непростой процесс, но мы желаем Армении успехов в этих шагах.

Как я уже сказала, наши отношения интенсифицировались. Когда я посетила Армению, я побывала в центре “Тумо” и была очень впечатлена этим учреждением. Мы подписали соглашение об открытии филиала центра “Тумо”, и мы сможем открыть его в Берлине этой осенью.

В октябре прошлого года у нас был экономический форум, и он открыл новую страницу в германо-армянских отношениях. И мы выражаем нашу благодарность за активное сотрудничество Армении с нами в рамках миротворческой миссии в Афганистане.

Армения подписала соглашение с Европейским союзом, в то же время она является членом Евразийского экономического союза, и мы должны еще много работать для налаживания сотрудничества между двумя союзами.

Одним из важных вопросов сегодняшнего обсуждения является тема урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мы должны провести долгую работу, чтобы достичь прогресса в армяно-азербайджанских отношениях. Господин премьер-министр продолжит свою поездку в Мюнхен. Мы благодарны и рады, что Вы сегодня находитесь здесь”.

В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян отметил:

“Уважаемая госпожа канцлер,

Уважаемые представители СМИ,

Дамы и господа,

С радостью хочу заявить, что мы встречаемся с госпожой канцлером уже в третий раз с тех пор, как я стал премьер-министром, всего за полтора года. Это само по себе очень показательный факт, который свидетельствует о высоком уровне наших отношений.

Германия - хороший друг и партнер Армении, и мы чувствуем силу этой дружбы как эмоционально, так и на практике. Германия является одним из мощных мостов, связывающих Армению с Европейским союзом, европейской цивилизацией и культурой.

Сегодня я могу с уверенностью заявить, что наша дружба основана на общих ценностях. Они объединяют наши две страны и служат надежной основой для сотрудничества в различных областях.

Мне приятно отметить, что сегодня мы также связаны взаимовыгодным сотрудничеством и бизнес-проектами. Мы готовы сделать все возможное для его дальнейшего укрепления и продвижения. Через несколько минут у нас будет возможность обсудить с госпожой Меркель повестку нашего сотрудничества.

Я хочу особо подчеркнуть поддержку, которую Германия оказывает происходящим в Армении реформам. Мы благодарны за моральную, политическую, экспертную и финансовую поддержку Германии и Европейского союза. Она играет ключевую роль в обеспечении необратимости демократии в нашей стране, укреплении верховенства права и реформировании экономических и политических институтов с этой целью.

Я хочу подчеркнуть еще один аспект нашей заинтересованности в отношениях с Германией. Вы знаете, что с 2018 года Армения перешла к парламентской системе правления, и Германия является очень важной для нас и успешной моделью эффективного, сильного парламентского правительства с четкими механизмами противовесов и сдерживаний, и в этой стране демократия уже давно не ставится под сомнение, она исторически необратима. В этом плане наши отношения с Германией очень важны, и сегодня мы поговорим с госпожой канцлером о текущих событиях в Армении, нашей повестке реформ, в том числе, как мы уже говорили, о том, чтобы сделать демократию в Армении институционально сильной и необратимой, и это очень это важный разговор.

В целом, в контексте сотрудничества с Германией я хотел бы выделить деятельность GIZ и Немецкого банка реконструкции (KfW) в нашей стране.

Мы посвятим значительную часть нашей встречи экономической повестке дня, которая значительно продвинулась за последние полтора года. В этом контексте мы придаем важное значение проведению очередного заседания армяно-германской межправительственной комиссии. Я рад, что в конце февраля запланирован визит делегации немецких бизнесменов в Армению, а в октябре “Экономический союз Германии” проведет “Армяно-германский экономический форум 2020”. Мы очень заинтересованы во входе немецких компаний на рынок Армении.

С радостью должен заявить, что после нашей встречи в прошлом году, госпожа канцлер, мы добились значительного прогресса почти по всем договоренностям.

Очень приятно, что мы подписали соглашение с KfW о создании филиала нашего технологического учебного центра “Тумо” в Берлине. Для нас большая честь поделиться своим передовым опытом с такой технологически развитой страной, как Германия.

С госпожой канцлером мы также коснемся сотрудничества в сферах культуры, науки и образования. Для нас важен передовой образовательный опыт Германии. Мы очень заинтересованы в дальнейшем распространении немецкого языка и культуры в Армении. Мы надеемся, что открытый в декабре 2017 года в Ереване Центр имени Гете в ближайшем будущем станет полноценным институтом.

В заключение позвольте мне констатировать, что сегодня армяно-германские отношения находятся на самом высоком уровне.

Спасибо”.