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Германия - важная для Армении и успешная модель парламентской системы правления: Пашинян 

Германия - важная для Армении и успешная модель парламентской системы правления: Пашинян 

С 2018 года Армения перешла на парламентскую систему правления, и Германия является очень важной и успешной моделью для Армении с точки зрения парламентского правления. Как передает корр. Арменпресс из Берлина, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об этом в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

«Я хотел бы подчеркнуть еще один аспект нашей заинтересованности в отношениях с Германией. Вы знаете, что с 2018 года Армения перешла на парламентскую систему правления, и Германия является для нас очень важной и успешной моделью с точки зрения парламентского правления. Будучи эффективным, сильным государством, Германия использует механизмы противовеса и сдерживаний, и демократия здесь уже давно не ставится под сомнение и исторически необратима. В этом отношении наши отношения с Германией очень важны, и мы поговорим с г-жой канцлером о текущих событиях в Армении, нашей программе реформ», - подчеркнул Пашинян.




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БелТА


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