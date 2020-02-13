Армяно-германские отношения интенсивно развиваются: Меркель
Армяно-германские отношения развиваются достаточно интенсивно. Как сообщает корр. Арменпресс из Берлина, об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель в заявлении для представителей СМИ.
“В Армении произошли серьезные изменения. Сегодня происходят изменения в правовой системе. Мы убеждены, что это нелегкая задача, и желаем Армении успехов в этом деле”, - сказала Ангела Меркель.
Она вспомнила свой визит в Армению и подчеркнула, что была впечатлена визитом в центр “Тумо”. Визит был плодотворным, и Ангела Меркель сообщила, что осенью в Берлине откроется центр “Тумо”.
Она отметила, что интенсивное сотрудничество продолжается в разных областях. Канцлер заметила, что в октябре прошлого года в Германии прошел экономический форум, открывший новую главу в армяно-германских отношениях.
Ангела Меркель придала большое значение армянской миротворческой миссии в Афганистане и поблагодарила Ереван. Она отметила, что встреча со своим армянским коллегой продолжится по насыщенной повестке дня, будут также затронуты армяно-азербайджанские отношения.
Анна Гзирян