Армяно-германские отношения интенсивно развиваются: Меркель

Армяно-германские отношения развиваются достаточно интенсивно. Как сообщает корр. Арменпресс из Берлина, об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель в заявлении для представителей СМИ.

“В Армении произошли серьезные изменения. Сегодня происходят изменения в правовой системе. Мы убеждены, что это нелегкая задача, и желаем Армении успехов в этом деле”, - сказала Ангела Меркель.

Она вспомнила свой визит в Армению и подчеркнула, что была впечатлена визитом в центр “Тумо”. Визит был плодотворным, и Ангела Меркель сообщила, что осенью в Берлине откроется центр “Тумо”.

Она отметила, что интенсивное сотрудничество продолжается в разных областях. Канцлер заметила, что в октябре прошлого года в Германии прошел экономический форум, открывший новую главу в армяно-германских отношениях.

Ангела Меркель придала большое значение армянской миротворческой миссии в Афганистане и поблагодарила Ереван. Она отметила, что встреча со своим армянским коллегой продолжится по насыщенной повестке дня, будут также затронуты армяно-азербайджанские отношения.

Анна Гзирян