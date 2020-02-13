Армянские молодые специалисты послушают лекции Илона Маска и создателей Yahoo

Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян и председатель Университета Дрейпера Асра Надим подписали соглашение о предоставлении государственной стипендии для армянских студентов.

Как сообщает Арменпресс, Аршакян сообщил журналистам, что будет проведен конкурс на курсы по предпринимательству, в результате которого университет Дрейпера должен отобрать 15 студентов из Армении, которые пройдут обучение в Кремниевой долине.

Фото: Айка Манукяна

«Будет проведено 3 аналогичных конкурса, один уже состоялся и было отобрано 8 человек. Сначала были определены пять победителей, а затем жюри Университета Дрейпера выбрало еще трех студентов, потому что им очень понравились их идеи. Победители получат возможность посетить курсы по предпринимательству, представить свои идеи венчурным фондам Силиконовой долины и другим предпринимателям. Илон Маск, основатели Yahoo и других организаций выступят там с лекциями, представив формулу своего успеха», - сказал Аршакян.

Коснувшись опасений о невозвращении победителей на Родину, министр заверил, что у армянских предпринимателей нет проблем с переездом в другие страны из Армении. По его словам, в настоящий момент идет обратный процесс, и те, кто добился успеха в зарубежных странах, возвращаются и расширяют свою деятельность на Родине.

«В условиях есть пункт, согласно которому они должны вернуться и в областях страны обучать других тому, чему они сами научились», - сказал Аршакян.

После подписания контракта 8 человек получили соответствующие сертификаты. 23-летний автор проекта Yolo Акоп Туманян представил на конкурсе проект автоматизированного вендинга.

«Yolo - это вендинг-машина будущего, который будет производить и продавать напитки, и все будет сделано из натурального сырья, стаканы не будут одноразовыми и не будут из пластика и бумаги. Это будут термосы-стаканы, к которым нужно будет прикреплять QR-коды, ставить в машину и получить любой напиток - кофе, чай, соки. В следующий раз, когда вы вставите стакан-термос в автомат, он вымоет термос. Создана специальная программа, которая покажет, сколько пластика было сэкономлено и сколько деревьев не было повреждено», - сказал Акоп, добавив, что пилотным рынком для него является Армения.

Курсы пройдут с 15 марта по 18 апреля. Правительство Армении выделило победителям грант на обучение в Силиконовой долине. В дополнение к курсам, в течение еще двух недель, в соответствии с подписанным контрактом, у участников будет возможность оставаться в университете Дрейпера. Там они смогут общаться и искать инвестиции в свои проекты.