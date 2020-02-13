Армяно-германские отношения находятся на исторически самом высоком уровне: премьер-министр Пашинян

Германия является одним из мощных мостов, связывающих Армению с Европейским Союзом, европейской цивилизацией и культурой. Как передает корр. Арменпресс из Берлина, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об этом в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

«Германия - близкий друг и партнер Армении, и мы чувствуем силу этой дружбы как эмоционально, так и на практике. Сегодня я могу с уверенностью заявить, что наша дружба основана на общих ценностях. Они объединяют наши две страны и служат надежной основой для сотрудничества в различных сферах», - сказал премьер-министр Пашинян.

Он отметил, что встречается с канцлером Германии в третий раз за последние полтора года, что само по себе является говорящим фактом и свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений.

«Мне приятно отметить, что сегодня мы также связаны взаимовыгодным сотрудничеством и бизнес-планами. Мы готовы сделать все возможное для его укрепления и продвижения вперед», - подчеркнул премьер-министр.

Пашинян особо подчеркнул поддержку Германией реформ в Армении и выразил благодарность за моральную, политическую, экспертную и финансовую поддержку Германии и Европейского Союза. По его словам, необходимо обеспечить необратимость демократии в нашей стране, укрепить правопорядок и реформировать экономические и политические институты.

В контексте поддержки Германии Пашинян выделил деятельность GIZ и Немецкого банка реконструкции (KfW) в Армении.

Премьер-министр сообщил, что делегация немецких бизнесменов посетит Армению в конце февраля, а в октябре состоится Армяно-германский экономический форум 2020.

«Мы очень заинтересованы во вхождении немецких компаний в Армению. Я рад сообщить, что со времени нашей встречи в прошлом году мы достигли ощутимого прогресса почти по всем договоренностям. Очень приятно, что подписано соглашение с KfW о создании филиала нашего технологического учебного центра “Тумо” в Берлине. Для нас большая честь поделиться своим передовым опытом с такой технологическим гигантом, как Германия», - подчеркнул премьер-министр Пашинян.

Он подчеркнул заинтересованность Армении в дальнейшем распространении немецкого языка и культуры в стране. «Мы надеемся, что открытый в декабре 2017 года центр Гете в Ереване вскоре станет полноценным институтом. В заключение позвольте мне заявить, что сегодня армяно-германские отношения находятся на исторически самом высоком уровне», - сказал премьер-министр Армении.

Анна Гзирян