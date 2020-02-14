“Ереванский бестселлер”: “Зависимость” на первом месте, армянская литература, январь, 2020
Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за январь.
На первой горизонтали - книга Сюне Севады “Зависимость”. Сборник рассказов “Зависимость” включает в себя работы писателя за последние три года. Представлены произведения, опубликованные на сайте, в журналах и переведенные на другие языки, и еще неопубликованные работы. Темы рассказов не имеют определенной направленности, некоторые социальные, некоторые более чувственные, в некоторых - внутренняя борьба человека с насилием путем сдерживания собственных желаний, непримиримости или борьба извне, некоторые рассказы обращены к Арцахской освободительной борьбе.
На второй горизонтали - “Последний учитель” Вардкеса Петросяна. Ничего не произошло бы, если бы в этот момент неожиданно не открылась бы дверь, и преподаватель химии Сона Микаелян не заглянула бы внутрь. Увиденное ею, через минуту должен был узнать директор, потом и вся учительская, а потом и вся школа…
На третьей горизонтали - книга Никола Пашиняна “Обратная сторона земли”. Роман написан в 2008 - 2009 годах, когда автор скрывался. В роман была превращена серия статей, напечатанных в мае - декабре 2008 года в газете “Айкакан жаманак”. “В 2018 году ко мне подошел начинающий издатель, который предложил напечатать эту серию в виде романа. Я с некоторым подозрением отнесся к его профессионализму, однако попросил время, чтобы перечитать и отредактировать роман. В моей душе поднялась настоящая буря, когда я перечитал написанное мною 10 лет назад. Я понял, что настал час победы народа...”, - пишет Никол Пашинян.
Книга Армена Ниазяна “Держи меня за руку. Я боюсь” на четвертом месте. Книга состоит из 3 частей: рассказы, раздумья, стихи. Она говорит о внимании к людям, о том, что их нельзя презирать и пренебрегать ими, тех, кто нуждается в нас, надо брать за руку, тем, кто оказался над пропастью, доносить лучик надежды и света. Книга, представляющая собой собрание общечеловеческих ценностей, стала плодом размышлений и болезненной действительности последних лет.
На пятом месте – “Зима Родена” Давида Самвеляна. В книге рассказы, эссе, ключевыми темами которых являются противопоставления человеческих характеров и темпераментов. Еще свежи воспоминания многих людей о темных и холодных но, что еще важнее, героических годах, колорит тех дней, изменения поведения и внутреннего мира людей, их взаимоотношений в течение многих лет.
“Сиротский приют” Эдгара Костандяна на шестом месте. Роман рассказывает об однокурсниках, которых что-то крепко связывает - сиротский приют. Приют, по мнению автора, это страна, в которой мы живем, а героями книги являются жители этого приюта. Это произведение с резкими сюжетными развитиями начинается с рассказа об одном из главных героев - Гуго, которого командир, избив во время службы, сделал инвалидом. В романе автор открытым текстом и без двусмысленности говорит о таких явлениях, как эмиграция, взяточничество, вседозволенность, сфальсифицированные выборы и т. д.
На седьмом месте - сборник эссе и рассказов Давида Самвеляна “Эмигрированная ностальгия”. В жизни это происходит всегда - либо мы уходим, либо уходят от нас. Уходы всегда сопровождаются либо слезами радости, либо печали, но иногда плачет и сама душа своими невидимыми слезами ... В книге - тоска по людям, ушедшим навсегда, безвозвратно...
На восьмом месте книга Давида Самвеляна “Антиполитическая”. Повсеместная тоска и печаль. Именно так можно охарактеризовать новую книгу Давида Самвеляна. Страницы книги наводнены необъяснимой тоской, это тоска по человеку и печали. Она светла и ведет тебя за собой. В той же печали и в светлой грусти живут герои книги. Их истории обобщают облик нашего города, обобщают нашу жизнь в целом. Эти герои - люди, которые не примиряются, восстают, борются с этим миром, ставшим роботом, и с его правилами. Они побеждают. Побеждают, но побеждают по-своему…
На девятом месте повесть Та Тевер “731 день, посвященный тебе”. Повесть о молодом человеке, призванном в армию в 2014 году. Книга посвящена солдату, служащему на границе, и ждущей его девушке. Герой книги собирательный образ уже демобилизованных, живых или ставших бессмертными ребят.
На десятой горизонтали – книга Левона Неси (Оганесян) “Бальзак. История одной собаки”. Бальзак - разумная и мудрая собака. Это имя непривычно для собаки, но она наделена неоспоримым литературным даром, а выступать против фактов - бесплодное дело. Автор попытался взглянуть на человека глазами животного - собаки. Ведь животное иногда разумнее, чем человек. Возможно, последний просто присвоил свой высокий титул разумного существа. А разум, являющийся предусловием становления нашего рода, позволяет ли он безоговорочно удостоиться безграничной преданности и верности наших четвероногих друзей.
“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.
В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66).