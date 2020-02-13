Турция пытается скупить армянский квартал в Старом городе Иерусалима: израильские СМИ бьют тревогу

Турция проводит активную кампанию против армянских и христианских кварталов в Старом городе Иерусалима. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Jewishpress.

Жители рассказали СМИ об усилиях турецких чиновников, которые в последние годы пытаются убедить их отрицать Геноцид армян, совершенный турками 100 лет назад, и другие акты приобретения имущества, принадлежащего местным христианам.

Один из местных жителей рассказал о турецком дипломате, который предложил семье Кахабадиджана, которая имеет редкую коллекцию из тысяч фотографий и документов о Геноциде армян, прекратить свою деятельность и не распространять эти документы.

Семья Кахабадиджана посвятила свою жизнь информированию о турецкой резне армян и создала несколько короткометражных фильмов на эту тему. Илья Кахабадиджан, дедушка которого пережил массовые убийства, рассказал, что всего через 40 минут после встречи турецкий дипломат попыталась начать разговор о «проблеме». «Я понял, что она хотела убедить меня прекратить мою деятельность, посвященную резне армян», - отметил Илья.

Илья подчеркнул, что турецкий представитель не стал ему угрожать, но добавил, что «в любом случае, я указал ей на дверь, и она поняла, что армянская община готова пойти до конца в этом вопросе. Мы будем ждать еще 100 лет, но мы не отменим наше требование о компенсации, пока не достигнем соглашения об оплате, такого соглашения, какое подписал Израиль с Германией».

Попытки турецкого убеждения включают финансовые гранты для армян. Владельцы собственности в квартале говорят, что представители правительства Турции за последнее время предложили несколько грантов в размере 3000 долларов на различные нужды, но их предложения были полностью отклонены жителями-армянами, которые говорят, что «это гранты, чтобы заставить нас замолчать», призванные гарантировать, чтобы турецкое правительство не было привлечено к ответственности за резню 1915 - 1917 гг.

Резня армян была преднамеренным и координированным геноцидом, совершенным Османской империей во время Первой мировой войны против армянского населения на своей территории.

Даже после Первой мировой войны турки, курды и арабы продолжали убивать армян до 1923 года.

Турция скупает армянский квартал?

Издание сообщает, что турецкое давление также проявляется в ее деятельности по приобретению армянских активов. Несколько месяцев назад жители армянского квартала были потрясены, обнаружив, что один из их домов был продан мусульманину за сумму, в три раза превышающую его реальную стоимость. В ходе расследования выяснилось, что финансирование покупки армянской недвижимости поступило из Турции.

После этого инцидента некоторые лидеры общины встретились, чтобы рассмотреть цепочку событий и приняли меры, чтобы предотвратить передачу имущества общины туркам.

Армяне все еще испытывают страх перед тем, что турки захватят или приобретут больше собственности.

Один христианский торговец, который захотел остаться анонимным, сказал, что турки недавно передали вакфу Иордании очень старые свидетельства о собственности, некоторые из которых уже рушатся. Там были и документы османской эпохи и документы о собственности в армянском и христианском кварталах.

Армяне в квартале не скрывают своих опасений по поводу турецких инициатив, но выразили уверенность, что турки не будут противостоять им открыто из-за деликатности вопросов.

Растущая активность Турции в Иерусалиме

Растущая активность Турции в Иерусалиме и ее поддержка «Братьям-мусульманам» вызывают обеспокоенность у Израиля. В своей недавней ежегодной разведывательной оценке разведывательный отдел ВС Израиля впервые назвал Турцию угрозой.

Официальные представители Израиля часто поднимали возможность признать Геноцид армян в качестве противодействия турецкой деятельности против Израиля, которая включает в себя размещение террористической штаб-квартиры ХАМАС в Турции.

На протяжении многих лет Израиль воздерживался от официального признания Геноцида армян, опасаясь, что такое признание нанесет ущерб дипломатическим отношениям между Израилем и Турцией.

Турция следит за всеми публикациями о Геноциде армян и считает этот вопрос очень важным для национальной безопасности Турции, и, соответственно, турки не оставили свои попытки убедить армян Иерусалима прекратить свои мероприятия в память жертв.

В последние годы приток турецких туристов в Старый город Иерусалима увеличился после того, как мечети были включены в туристические маршруты и после участия турецкого правительства в путевых расходах в Иерусалим.

Турецкие некоммерческие организации ежедневно работают в Иерусалиме, помогая в основном «Братьям-мусульманам» и религиозной деятельности в Иерусалиме.

Илья Кахабадиджан сказал, что турецкие туристы в Старом городе также недавно действовали против армян, разрывая плакаты и публикации о Геноциде армян. На стенах в знак появились граффити, осуждающие армян.

Турецкое общество «Наследие» расширило свою деятельность в городе в области образования, культуры, недвижимости и социального обеспечения, а также финансирует «проект» по транспортировке тысяч верующих мусульман в мечети, а также финансирует десятки тысячи блюд, чтобы не нарушать Рамадан.

Аналогичным образом, правительственное агентство сотрудничества и координации Турции также очень активно участвует в нескольких проектах в Иерусалиме. Десятки мечетей и домов были отремонтированы турками.

Норайр Шогикян