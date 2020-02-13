Совет ЕС призвал принять меры для укрепления сотрудничества в связи с новым коронавирусом

Совет ЕС призвал страны - члены сообщества принять необходимые меры для укрепления сотрудничества в связи с распространением нового коронавируса. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении, распространенном в четверг в Брюсселе по итогам экстренной встречи министров здравоохранения стран ЕС.

"В заключениях Совета ЕС приветствуется эффективное реагирование ЕС на вызовы, возникающие в связи со вспышкой нового коронавируса, и содержится настоятельный призыв к государствам-членам принять необходимые меры для укрепления их сотрудничества", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Совет ЕС призвал Еврокомиссию (ЕК) облегчить доступ странам - членам сообщества к средствам индивидуальной защиты. Совет "также призывает Еврокомиссию изучить пути упрощения доступа государств-членов к средствам индивидуальной защиты и оценить последствия глобальных угроз здоровью для доступности лекарств в ЕС".

На вопрос журналистов о том, возможна ли нехватка средств защиты и лекарств в ЕС в связи с распространением нового коронавируса, еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сказала: "На данный момент дефицита средств защиты и лекарств нет. Мы постоянно контролируем ситуацию".