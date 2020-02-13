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В Армении будет запрещено курение в закрытых территориях и во всех объектах общепита

В Армении будет запрещено курение в закрытых территориях и во всех объектах общепита

Парламент Армении во втором чтении и полностью принял пакет законопроектов о запрете курения в закрытых общественных местах и всех объектах общественного питания. Как сообщает Арменпресс, за принятие пакета проголосовало 76, против - 17 депутатов НС. 7 депутатов воздержались.

Законопроектом устанавливаются штрафы за нарушение запрета.




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БелТА


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