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Стартовала встреча Пашинян-Меркель

Стартовала встреча Пашинян-Меркель

Находящийся с рабочим визитом в Германии премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в резиденцию канцлера Германии. Как сообщает корр. Арменпресс из Берлина, в резиденции состоялась официальная церемония встречи. После рукопожатия и протокольного фотографирования запланирована рабочая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и канцлера Германии Ангелы Меркель. Будут обсуждены двусторонние отношения, экономические связи и вопросы внешней политики и безопасности.

Во встрече с армянской стороны принимают участие министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Федеративной Республике Германия Ашот Смбатян, министр экономики Тигран Хачатрян, депутат фракции НС «Мой шаг» Рубен Рубинян, помощник премьер-министра Грачья Ташчян, начальник отдела аппарата премьер-министра по внешним связям Цовинар Амбарцумян.

С немецкой стороны во встрече принимают участие государственный федеральный министр Германии по европейским делам Михаэль Рот, главный советник канцлера по безопасности и внешней политике Ян Хекер, главный советник канцлера по экономической политике Ларс-Хендрик Рёллер, главный советник канцлера по делам ЕС Уве Корсепиус и другие.

Прежде чем приступить к двусторонним обсуждениям, лидеры двух стран выступят с заявлениями для представителей СМИ.


Анна Гзирян




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