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Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме

Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме

Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.

"В одной компании взорвался конверт со взрывчатым веществом, - отметили в правоохранительных органах. - Один человек подвергся воздействию дыма, в качестве предупредительной меры на месте находится бригада скорой помощи. Полиция проводит расследование". По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, взрыв произошел в отделении банка ING.

Ранее посылка со взрывчаткой была обнаружена в нидерландском городе Лёсден. Она предназначалась для компании Unisys. Саперы нейтрализовали взрывчатку.

Днем ранее в стране взорвались две посылки со взрывчаткой. Один из взрывов произошел около 8 утра (10:00 мск) в центральном отделении сортировки почты банка ABN Amro в Амстердаме, другой - в отделении японской компании Ricoh. В результате инцидентов никто не пострадал. Подозрительная посылка также была обнаружена в отделении ABN Amro в городе Маастрихт. Однако, по данным полиции, взрывчатки в ней не было.

Позднее полиция сообщила, что отправитель конвертов потребовал определенную сумму в биткоинах. В случае отказа злоумышленник обещал продолжить свою деятельность.

 

 




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БелТА


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