Президент Республики Арцах посетил республиканский Следственный комитет

Президент Республики Арцах Бако Саакян 13 февраля посетил республиканский Следственный комитет и провел встречу с руководящим составом ведомства во главе с председателем комитета Игорем Григоряном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, были обсуждены разные вопросы, касающиеся деятельности структуры.

Президент Арцаха отметил важность становления Следственного комитета как отдельного государственного института, назвав это одним из ключевых залогов укрепления законности в стране.