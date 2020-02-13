Время в Ереване: 11:07:36,   13 Февраль

Президент Республики Арцах посетил республиканский Следственный комитет

Президент Республики Арцах посетил республиканский Следственный комитет

Президент Республики Арцах Бако Саакян 13 февраля посетил республиканский Следственный комитет и провел встречу с руководящим составом ведомства во главе с председателем комитета Игорем Григоряном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, были обсуждены разные вопросы, касающиеся деятельности структуры.

Президент Арцаха отметил важность становления Следственного комитета как отдельного государственного института, назвав это одним из ключевых залогов укрепления законности в стране.




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации