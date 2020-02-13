Президент Республики Арцах посетил республиканский Следственный комитет
17:35, 13 Февраль, 2020
Президент Республики Арцах Бако Саакян 13 февраля посетил республиканский Следственный комитет и провел встречу с руководящим составом ведомства во главе с председателем комитета Игорем Григоряном.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, были обсуждены разные вопросы, касающиеся деятельности структуры.
Президент Арцаха отметил важность становления Следственного комитета как отдельного государственного института, назвав это одним из ключевых залогов укрепления законности в стране.