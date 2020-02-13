Депутаты парламента Сирии стоя приветствовали признание Геноцида армян бурными аплодисментами

Парламент Сирии, который 13 февраля единогласно принял резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян, призвал парламенты мира и международное сообщество последовать их примеру.

Как сообщает Арменпресс, армянский депутат парламента Сирии, член инициировавшей принятие резолюции группы парламентской дружбы Сирия-Армения Нора Арисян, представляя детали резолюции, отметила, что в документе четко использовано выражение «Геноцид армян», а также факт осуждения и признания его.

«Парламент осуждает любую попытку отрицания геноцида и извращения истории и утверждает, что Геноцид армян является самым жестоким преступлением против человечества. Парламент разделяет боль дружественного армянского народа», - говорится в резолюции.

Нора Арисян подчеркнула, что депутаты стоя приветствовали признание Геноцида армян громкими и бурными аплодисментами. Арисян поблагодарила своих коллег в парламенте за их поддержку в течение четырех лет парламентской работы.

«Хочу выразить огромную благодарность президенту Сирии Башару Асаду за его бесконечное доверие, а также за его твердую веру в защиту ценностей прав человека, справедливости, доброты и особенно нарушенных прав армянского народа», - сказала армянский депутат.