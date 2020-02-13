Студия Disney снимет сиквел фильма Гая Ричи "Аладдин", который вышел на экраны в прошлом году. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журнал Variety.

По данным его источников, в продолжении картины будет рассказана "совершенно новая история", которая не будет основана на выходивших ранее анимационных лентах.

Disney находится на раннем этапе производства сиквела. Студия намерена сохранить исполнителей главных ролей - Уилла Смита, Наоми Скотт и Мены Массуд. Автором сценария выступит Джош Гэйнтис и Андреа Берлофф, а в режиссерское кресло может вернуться Гай Ричи.

"Аладдин", киноадаптация одноименного мультфильма 1992 года, вышел в прокат в мае 2019 года и заработал в международном прокате более $1 млрд.