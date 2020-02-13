Вице-премьер Тигран Авинян принял посла США

Вице-премьер Тигран Авинян 13 февраля принял посла США в Армении Линн Трейси.

Тигран Авинян отметил, что армяно-американское многоотраслевое сотрудничество активно развивается, и подчеркнул важность поддержки США осуществляемым в Армении реформам.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, посол Трейси отметила, что они придают важность возможности тесного сотрудничества с правительством Армении в контексте общей приверженности содействовать становлению демократических институтов и повышению всеобщего благосостояния.

Собеседники коснулись повестки реформ правительства Армении и видения долгосрочного развития страны. Были обсуждены осуществленные и запланированные реформы в области общественного управления, юстиции, улучшения предпринимательской среды и оцифровки.

Вице-премьер Республики Армении и посол США коснулись также возможностей углубления сотрудничества в области информационных технологий, особенно в сферах искусственного интеллекта, технологии 5G, кибербезопасности.