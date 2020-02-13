"Ну не злись": успокаивающая собаку кошка покорила Сеть

Пушистая подруга питомца определенно знает, как достучаться до его сердца, когда он переполнен ярости, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

На кадрах видно, как лабрадор и кошка сидят друг напротив друга. Пушистая пытается приблизиться к другу, но тот определенно из-за чего-то зол и выражает это громким лаем. Чтобы успокоить лабрадора, кошка медленно ложится перед ним и кладет свою лапу на его. После этого она мяукает, словно что-то пытается сказать другу, продолжая держать его за лапу. Стоит отметить, что лаять лабрадор перестает, и выглядит это очень мило.