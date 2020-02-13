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Спецоперация в Армавирской области: подвергнуты приводу лица “криминальной субкультуры”

Спецоперация в Армавирской области: подвергнуты приводу лица “криминальной субкультуры”

Последовательная борьба, направленная на искоренение “криминальной субкультуры” для обеспечения общественной безопасности продолжается. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ.

Сотрудники Армавирского областного управления и территориальных подразделений полиции провели очередное специальное мероприятие в Армавирской области. На основании оперативной информации по различным подозрениям в Армавирское, Вагаршапатское, Мецаморское и Баграмянское отделения полиции были подвергнуты приводу лица, представлящие “криминальную субкультуру” и примыкающие к этой субкультуре.

Проведены личные обыски и осмотры машин. Обнаружены массы, похожие на наркотики, добровольно сданы незаконное оружие и боеприпасы, в том числе один пистолет.

Обеспечение общественной безопасности является одной из приоритетных задач полиции. В этом контексте лица “криминальной субкультуры” во имя безопасности общества всегда будут в оперативном поле зрения полиции.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.




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БелТА


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