Еврокомиссар: точно прогнозировать последствия вспышки коронавируса сейчас невозможно

Точный экономический прогноз последствий распространения коронавируса сейчас представить невозможно, пока не известно сколько будет продолжаться эпидемия, и какой будет ее масштаб. Это признал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя в четверг зимний экономический прогноз Еврокомиссии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В документе говорится, что базовый сценарий ЕК предполагает "ограниченное влияние коронавируса на мировую экономику" и что пик эпидемии будет пройден в первом квартале 2020 года. Однако Джентилони был вынужден признать, отвечая на вопросы журналистов, что "это не прогноз, а предположение, из которого исходила ЕК".

"К сожалению, базовый сценарий - это наше предположение, это не прогноз. Точный прогноз подготовить сегодня не представляется возможным, пока не известна продолжительность эпидемии и ее масштаб, - отметил он. - В целом, вспышка этого заболевания остается серьезным риском для снижения мировой экономики".