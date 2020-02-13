“Америабанк”, 2020 г: лучший инвестиционный банк Армении по версии журнала “Global Finance”

“Америабанк” был удостоен премии “Global Finance” “Лучший инвестиционный банк 2020 года”. Банк удостаивается этой престижной премии уже пятый год подряд. Как сообщает «Арменпресс», журнал "Global Finance" провел оценку на основе ряда важных критериев, в частности, были учтены доля банка на рынке, возможности осуществления инвестиционных банковских операций, инновационные решения банка, количество и объем совершенных сделок, качество обслуживания, ценообразование, репутация на рынке, широкий спектр финансовых структур, сотрудничающих с банком и т. д.

Сообщим также, что полный список победителей премии “Лучший инвестиционный банк 2020” будет опубликован в апрельском номере журнала “Global Finance”.

Америабанк, придавая важность необходимости развития дистанционных банковских услуг, продолжает выступать на финансовом рынке Армении с новыми цифровыми решениями и инновационными предложениями.

ЗАО “Америабанк”

Америабанк является одним из динамично развивающихся банков Армении и входит в число самых стабильных и крупных финансовых учреждений страны. ЗАО “Америабанк” - универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги, предоставляя полный пакет банковских решений. По итогам года Америабанк лидирует в банковской системе Армении по основным финансовым показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль, капитал).

Для получения дополнительной информации Вы можете посетить сайт: www.ameriabank.am

Банк контролируется Центральным банком Армении.