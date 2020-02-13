Правительство и депутаты предлагают внести изменения в Закон “О помиловании”

Национальное собрание Армении обсуждает в первом чтении законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон “О помиловании”. Как передает «Арменпресс», проект разработан Министерством юстиции, заместителем председателя НС Ваге Энфиаджяном и председателем постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Наирой Зограбян.

Согласно проекту, установлены случаи не рассмотрения и возврата прошения о помиловании, закреплен механизм защиты прав потерпевших и их правопреемников. Предусмотрены регулирования для обеспечения конфиденциальности сведений, связанных с рассмотрением прошения о помиловании, а также более ранняя процедура помилования осужденных к лишению свободы на определенный срок и осужденных к пожизненному лишению свободы. Были урегулированы отношения, связанные с представлением по исключительным обстоятельствам новых прошений о помиловании в случае отказа в прошениях о помиловании. Для обеспечения прозрачности процесса помилования предусмотрено требование публикации выписок о прошениях помилований.

Законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон “Опомиловании” получил положительное заключение на заседании постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам.