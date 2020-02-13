Xiaomi представила новые смартфоны со 108-мегапиксельной камерой

Китайская компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro с камерой в 108 мегапикселей. Презентация проводилась в онлайн-формате, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Смартфоны получили 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 90 герц. Девайсы базируются на чипе Snapdragon 865, имеют 8 или 12 гигабайт оперативной и 128 или 256 гигабайт встроенной памяти.

По словам разработчиков, устройства поддерживают сети 5G и имеют оперативную память нового формата LPDDR5.

Кроме того, смартфоны оснащены камерами с основным модулем на 108 мегапикселей. Модель Mi 10 также получила широкоугольный объектив на 13 мегапикселей и два дополнительных сенсора по два мегапикселя каждый. У Mi 10 Pro помимо основного модуля есть 20-мегапиксельный широкоугольный объектив и два телеобъектива на 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50X.

Компания в четверг начала принимать предзаказы на флагманские смартфоны. Продажи по всему миру начнутся 14 февраля.

Стоимость модели Mi10 стартует с 3999 юаней (около $573), а Mi10 Pro - с 4999 юаней (примерно $716).