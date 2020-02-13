Административные производства, возбужденные ИОЗТ РА, в 2019 году увеличились в 8 раз

Инспекционный орган здравоохранения и труда РА на основании поступивших в 2019 году заявлений-жалоб и по собственной инициативе возбудил 1674 административных производства, что в 8 раз превышает производства 2018 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в Инспекционном органе здравоохранения и труда Армении.

Назначено около 500 штрафов в общей сложности в размере 247 млн драмов.

Больше всего жалоб-заявлений, поступивших в ИОЗТ, касалось сферы контроля санитарно-эпидемиологической безопасности - 161. По ним возбуждено 1069 административных производств.

В сфере оборота лекарств и фармацевтической деятельности было получено 24 заявления (жалобы), возбуждено 271 административное производство. В связи с заявлениями-жалобами на медицинское обслуживание – их было 36, возбуждено 309 административных производств. Было получено 42 заявления-жалобы, касающиеся сферы охраны здоровья и обеспечения безопасности работников, в установленном законом порядке возбуждено 25 административных производств.

За нарушения, выявленные в результате административных производств, хозяйствующим субъектам было выдано 772 предписания для устранения нарушений.

Были рассмотрены наиболее частые нарушения законов хозяйствующими лицами, их причины и частота. В соответствии с этим, нарушения в основном обусловлены незнанием требований законодательства и недостаточной информированностью.

В сфере оборота лекарств и фармацевтики чаще всего нарушаются требования законов, связанных с государственной регистрацией, импортом и экспортом лекарств. В сфере медицинского обслуживания часто нарушается порядок заполнения и ведения медицинских документов. Нарушения законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения преимущественно связаны с шумом на рабочих местах, в зданиях и застройках, соблюдением санитарных норм в жилых помещениях, медицинскими отходами, дезинфекцией и стерилизации изделий медицинского назначения, качеством воды. Нарушения санитарных норм были зафиксированы также и в дошкольных организациях.

Хозяйствующие субъекты в сфере охраны здоровья и обеспечения безопасности работников чаще всего нарушают нормы предоставления работникам средств коллективной и индивидуальной защиты и их применения, непринятия работодателем внутренних правовых актов об обеспечении безопасности работников и охране здоровья.