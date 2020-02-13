Чистый убыток Airbus в 2019 году составил почти $1,5 млрд

Чистый убыток авиастроительной корпорации Airbus в 2019 году составил €1,36 млрд ($1,48 млрд). Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг материалы компании.

По итогам 2018 года Airbus отчиталась о чистой прибыли в размере €3 млрд ($3,3 млрд). При этом выручка за прошедший год по сравнению с 2018 выросла на 11% и составила €70,5 млрд ($76,7 млрд). Глава Airbus Гийом Фори в заявлении подчеркнул, что компании удалось достичь значительных успехов благодаря поставкам коммерческих самолетов. "В 2020 году нашей целью станет укрепление корпоративной культуры, усовершенствование процесса работы и коррекция структуры издержек для улучшения финансовых показателей", - добавил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает агентство Франс Пресс (АФП), одной из причин убытков корпорации стало решение о выплате €3,6 млрд ($3,9 млрд) в рамках соглашений о прекращении коррупционных расследований в нескольких странах (Франция, США и Великобритания).