Время в Ереване: 11:07:36,   13 Февраль

СМИ: звезда "Игры престолов" Софи Тернер ждет ребенка

СМИ: звезда "Игры престолов" Софи Тернер ждет ребенка

СМИ узнали, что американская актриса и звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер готовится стать мамой, сообщает ET Canada.

Она и ее муж музыкант Джо Джонас пока не сделали официальное заявление. Но источник рассказал изданию, что друзья и семья очень рады за них, а актриса уже подбирает специальную одежду для светских выходов и повседневной жизни, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Для Софи Тернер (23 года) и Джо Джонаса (20 лет) ребенок станет первенцем.

Они поженились в мае 2019 года. Свадьба прошла в Лас-Вегасе после вручения премии Billboard Music Awards.

Затем они провели вторую большую церемонию во Франции в июне.

 

 




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации