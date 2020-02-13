СМИ узнали, что американская актриса и звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер готовится стать мамой, сообщает ET Canada.

Она и ее муж музыкант Джо Джонас пока не сделали официальное заявление. Но источник рассказал изданию, что друзья и семья очень рады за них, а актриса уже подбирает специальную одежду для светских выходов и повседневной жизни, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Для Софи Тернер (23 года) и Джо Джонаса (20 лет) ребенок станет первенцем.

Они поженились в мае 2019 года. Свадьба прошла в Лас-Вегасе после вручения премии Billboard Music Awards.

Затем они провели вторую большую церемонию во Франции в июне.