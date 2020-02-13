В Китае рассказали о медиках, помогающих в борьбе с коронавирусом

Более 21,5 тысячи медиков со всего Китая прибыли в провинцию Хубэй для помощи своим коллегам в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, говорится в сообщении государственного комитета по здравоохранению КНР.

"По состоянию на 12 февраля наш комитет направил в провинцию Хубэй для оказания медицинской помощи 189 медицинских бригад, в составе которых 21568 медицинских сотрудников", - указано в заявлении.

Только 12 февраля в провинцию прибыли 1003 врача и 1681 медсестра из 17 регионов страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

С 24 января в город Ухань и провинцию Хубэй из других регионов страны начали отправлять как материальную помощь, в том числе защитную одежду и маски, так и специалистов, так как местные врачи перестали справляться с большим потоком пациентов и вынуждены были работать без выходных минимум по 12 часов за смену.

В связи с тем, что самая большая ответственность в борьбе с коронавирусом ложится именно на плечи медиков, их в стране стали называть "ангелы в белых одеждах" или "бойцы в белых халатах".

За это время со всей страны в Хубэй уже также доставили более 726 тысяч защитных костюмов.