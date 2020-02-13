На реализацию субвенциальных программ мэрия Мартуни выделит 38 млн драмов

Мэрия Мартуни Гегаркуникской области уже представила на утверждение правительства заявки на субвенциальные программы, которые будут реализованы в 2020 году.

Как сообщил «Арменпресс» мэр Мартуни Армен Аветисян, в этом году по субвенциальным программам планируется асфальтирование Ереванской улицы, строительство сети освещения на улице Камо, частичный капитальный ремонт в четырех детских садах города.

Также будет построена солнечная фотовольтная станция мощностью 100 кВт / ч. На реализацию указанных программ мэрия выделит 38 млн драмов. “Солнечная фотовольтная станция строится с целью снижения затрат электроэнергии мэрии и подведомственных ей учреждений.

Станция компенсирует расходы на электроэнергию, потребленную мэрией, детскими садами и другими действующими в нашем подчинении учреждениями, а также сетью ночного освещения, и даст нам возможность экономить деньги. Ремонтные работы будут проведены во всех четырех детских садах города, которые мы пробуем привести в надлежащий вид. Будет асфальтирована Ереванская улица, протяженностью около 700 метров, построена сеть освещения на улице Камо, асфальтирование которой предусмотрено осуществить на государственные средства. На все это мэрия выделит 38 млн драмов, ровно столько, сколько нам пока удалось сэкономить в годовом разрезе. В случае роста сэкономленных средств мы сможем включить в нашу повестку больше программ”, - отметил Армен Аветисян.

Хосров Хлгатян