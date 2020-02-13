Парламент Сирии признал Геноцид армян

Парламент Сирии 13 февраля единогласно принял Резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян. Об этом «Арменпресс» из Сирии сообщил журналист Саркис Касарджян. Повестка дня заседания парламента включала представленную комиссией парламентской дружбы Сирия-Армения резолюцию, подтверждающую признание и осуждение Геноцида армян и геноцида других представителей сирийского народа, совершенного в 20 веке турецкими властями Османской империи.

Депутат-армянин парламента Сирии Нора Арисян отметила, что парламенты более 30 стран признали Геноцид армян, а парламент Сирии на специальном заседании воздал дань памяти жертвам величайшего преступления начала 20-го века.

Секретарь парламента Сирии Рами Салех отметил, что хотя в парламенте Сирии и отдали дань памяти жертвам Геноцида армян, однако необходимо принять и подобную резолюцию.

Посол Сирии в Армении Мохаммед Хадж Ибрагим подчеркнул необходимость признания Геноцида армян со стороны Сирии, отметив, что потомки тех, кто совершил это преступление, сегодня с участием террористов совершают то же самое в отношении сирийского народа. Признание важно, поскольку из арабских стран только Ливан до сих пор не признал Геноцид армян”, - сказал он.

Председатель комиссии парламента по арабским и внешним вопросам Путрос Мрчене подчеркнул, что геноцид армян - историческая реальность, за которой последовала резня ассирийцев и сирийцев на северных границах Сирии. “Настало время признать и осудить эти бесчеловечные деяния и предотвратить их повторение, тем более, что многие страны уже признали Геноцид армян.