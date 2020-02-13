Законопроектом предлагается изменить штраф за вождение с одним государственным номером

Национальное собрание Армении обсуждает во втором чтении и полностью проект закона О внесении дополнений и изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предложенный депутатом от фракции “Мой шаг” Геворгом Папояном.

Как передает «Арменпресс», проектом предлагается проявить дифференцированный подход к тем случаям, когда транспортные средства с двумя номерными знаками ездят без двух номерных знаков и в тех случаях, когда отсутствует один из номерных знаков.

По действующему закону размер штрафа составляет 200 000 тысяч драмов. Геворг Папоян предлагает установить штраф в размере 20 тысяч драмов за вождение с одним номером и вычитать две бальные единицы.

21 января Национальное собрание Армении в первом чтении приняло законопроект 99 голосами “за”, 21 – “против” и 1 воздержавшимся.