Время в Ереване: 11:07:36,   13 Февраль

Законопроектом предлагается изменить штраф за вождение с одним государственным номером

Законопроектом предлагается изменить штраф за вождение с одним государственным номером

Национальное собрание Армении обсуждает во втором чтении и полностью проект закона О внесении дополнений и изменений в Кодекс об административных правонарушениях, предложенный депутатом от фракции “Мой шаг” Геворгом Папояном.

Как передает «Арменпресс», проектом предлагается проявить дифференцированный подход к тем случаям, когда транспортные средства с двумя номерными знаками ездят без двух номерных знаков и в тех случаях, когда отсутствует один из номерных знаков.

По действующему закону размер штрафа составляет 200 000 тысяч драмов. Геворг Папоян предлагает установить штраф в размере 20 тысяч драмов за вождение с одним номером и вычитать две бальные единицы.

21 января Национальное собрание Армении в первом чтении приняло законопроект 99 голосами “за”, 21 – “против” и 1 воздержавшимся.




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации