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Власти КНР: инфицирование коронавирусом чаще всего происходит воздушно-капельным путем

Власти КНР: инфицирование коронавирусом чаще всего происходит воздушно-капельным путем

Наибольшее число случаев инфицирования коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

"Выделение вируса из стула больных не означает изменения основного пути распространения инфекции. Она по-прежнему чаще всего распространяется через дыхательные пути или непосредственный контакт", - сказал представитель ведомства. Так он прокомментировал публикацию Медицинского университета Гуанчжоу о том, что продукты жизнедеятельности больных могут содержать в себе коронавирус, что приводит к тому, что канализация и вентиляция жилых зданий и больниц могут быть потенциально опасными для здоровых людей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Роль и влияние распространения заболевания путем желудочно-кишечного тракта, в том числе фекально-оральным способом, еще предстоит исследовать и изучить", - подчеркнул он.

 




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БелТА


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