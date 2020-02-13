Туристы назвали самые романтические города мира

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали лучший город для празднования Дня всех влюбленных, сообщает Aviasales.

Специалисты компании провели исследование среди девяти тысяч пользователей, выясняя, планируют ли они путешествовать 14 февраля, и какие маршруты считают наиболее подходящими,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Оказалось, что 20 процентов опрошенных уже купили авиабилеты на даты, захватывающие День святого Валентина.

Респонденты определили и самый романтичный город в мире. Больше всего голосов – 36 процентов — набрала Верона (Италия).

На втором месте 1 Париж, получивший 21 процент голосов, а 18 процентов туристов хотели бы провести этот день в Риме.

За Венецию проголосовали 14 процентов, а за Санкт-Петербург – 11 процентов опрошенных.