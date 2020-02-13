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МЭА прогнозирует рекордное за 10 лет падение темпов роста мирового спроса на нефть

МЭА прогнозирует рекордное за 10 лет падение темпов роста мирового спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году на 365 тыс. баррелей в сутки, до 825 тыс. баррелей в сутки - рекордно низкого уровня с 2011 года. Об этом говорится в февральском отчете агентства.

Основной причиной пересмотра стало распространение коронавируса нового типа и, как следствие, снижение темпов экономического роста в Китае,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"По всему 2020 году мы ухудшили наш прогноз на 365 тыс. баррелей в сутки - до 825 тыс. баррелей в сутки - самого низкого показателя с 2011 года. Рост спроса в 2019 году снизился на 80 тыс. баррелей в сутки - до 885 тыс. баррелей в сутки на фоне более низкого, чем ожидалось, показателя по потреблению в странах ОЭСР", - отмечается в отчете.

Эксперты указывают, что распространение коронавируса в январе - марте приведет к снижению мирового спроса на нефть на 435 тыс. баррелей в сутки. "Спрос на нефть, как ожидается, снизится на 435 тыс. баррелей в день в первом квартале 2020 года, что может стать первым квартальным снижением (показателя - прим. ТАСС) за более чем 10 лет", - отмечается в документе.

 

 




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БелТА


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