МЭА прогнозирует рекордное за 10 лет падение темпов роста мирового спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году на 365 тыс. баррелей в сутки, до 825 тыс. баррелей в сутки - рекордно низкого уровня с 2011 года. Об этом говорится в февральском отчете агентства.

Основной причиной пересмотра стало распространение коронавируса нового типа и, как следствие, снижение темпов экономического роста в Китае,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"По всему 2020 году мы ухудшили наш прогноз на 365 тыс. баррелей в сутки - до 825 тыс. баррелей в сутки - самого низкого показателя с 2011 года. Рост спроса в 2019 году снизился на 80 тыс. баррелей в сутки - до 885 тыс. баррелей в сутки на фоне более низкого, чем ожидалось, показателя по потреблению в странах ОЭСР", - отмечается в отчете.

Эксперты указывают, что распространение коронавируса в январе - марте приведет к снижению мирового спроса на нефть на 435 тыс. баррелей в сутки. "Спрос на нефть, как ожидается, снизится на 435 тыс. баррелей в день в первом квартале 2020 года, что может стать первым квартальным снижением (показателя - прим. ТАСС) за более чем 10 лет", - отмечается в документе.