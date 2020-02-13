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Расходы на проживание возглавляемой премьер-министром делегации берет на себя немецкая сторона

Расходы на проживание возглавляемой премьер-министром делегации берет на себя немецкая сторона

Расходы на проживание премьер-министра Армении Никола Пашиняна и членов делегации полностью покрывает немецкая сторона. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

“Пользователь Facebook Эмиль Бабаян на своей странице написал, что бронирование гостиничных номеров для каждого члена делегации, посетившего Германию с рабочим визитом, обошлось от 400 - 500 до 900 евро.

Во-первых, хочу сообщить, что размер указанной суммы не имеет ничего общего с действительностью. Во-вторых, расходы на проживание премьер-министра и членов делегации, прибывших в Германию, полностью берет на себя немецкая сторона”, - написал Агаджанян.




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БелТА


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