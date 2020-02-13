Ученые выяснили, как долго коронавирус живет на предметах

Новое исследование предполагает, что если новый коронавирус, который теперь официально именуется COVID-19, похож на другие вирусы своего семейства, он может оставаться активным на поверхности предметов в течение недели или даже больше. Результаты опубликованы в журнале Journal of Hospital Infection.

Немецкие ученые обобщили в своем исследовании всю доступную информацию о стойкости человеческих и ветеринарных коронавирусов на поверхностях предметов, а также о стратегиях инактивации их методами химической дезинфекции в общественных местах и медицинских учреждениях,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Анализ 22 исследований показал, что коронавирусы человека, такие как коронавирус атипичной пневмонии (SARS), коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS) или эндемические коронавирусы человека (HCoV), при комнатной температуре могут сохраняться на таких поверхностях, как металл, стекло или пластик до 9 дней — для сравнения, вирус кори может жить на загрязненных предметах всего два часа. Эффективно инактивированы они могут быть с помощью обработки поверхностей растворами этанола, перекиси водорода или гипохлорита натрия.

Исследователи обратились к информации по другим коронавирусам, потому что о стойкости COVID-19 на открытых неживых поверхностях пока известно совсем немного.