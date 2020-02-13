США исключили полномасштабный военный конфликт в Сирии

США, РФ, Турция и Израиль ведут себя вСирии осмотрительно, поэтому широкомасштабный военный конфликт с их участием исключен, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри.

"В настоящий момент мы исключаем возможность развертывания широкомасштабных военных действий с участием таких крупных игроков, как США, Израиль, Турция и Россия в регионе, так как эти страны ведут себя очень осмотрительно", - подчеркнул Джеффри в интервью телеканалу NTV в ходе своего визита в Турцию,

сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, эти страны стараются преодолевать свои разногласия по Сирии дипломатическим путем.

Делегация во главе с Джеффри прибыла в Турцию 11 февраля.