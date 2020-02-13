Смог в Пекине достиг опасного уровня

Смог в Пекине в четверг достиг опасного для здоровья человека уровня. Об этом сообщила столичная метеорологическая служба.

В сообщении службы отмечается, что при таком уровне существует "опасность для здоровья от чрезвычайных условий". В некоторых районах китайской столицы концентрация в воздухе мельчайших твердых частиц PM 2,5 достигает 325 и более мкг на кубический метр, что по меньшей мере в 13 раз превышает установленную Всемирной организацией здравоохранения безопасную норму (25 мкг на кубический метр),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В таких условиях муниципальные власти обычно рассылают уведомление, предписывающее останавливать работу на стройках, движение тяжелого транспорта, а также сокращать время работы части предприятий. Однако сейчас в мегаполисе и без того сохраняются многие меры карантинного режима, включая обязательное ношение защитных.

Как отмечает пекинская газета "Чжунго жибао", ожидалось, что из-за приостановки производства как следствие вспышки нового коронавируса загрязнение воздуха будет сохраняться на достаточно низком уровне, однако этого не произошло.