Уголовное дело, возбужденное по факту предполагаемого вымогательства В. Казаряном, прекращено.
Уголовное дело, возбужденное по факту предполагаемого вымогательства со стороны владельца ресторанного комплекса “Янс”, бывшего начальника охраны третьего президента Армении Сержа Саркисяна, генерал-майора Вачагана Казаряна от главного бухгалтера Сусанны Аристакесян, прекращено.
Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал Армен Арутюнян, защитник Казаряна.
Ранее бывший бухгалтер ресторана “Янс” утверждала, что владелец ресторана, бывший начальник охраны третьего президента Армении Сержа Саркисяна, генерал-майор Вачаган Казарян вымогал у нее 40 млн драмов. На основании сообщения Сусанны Аристакесян возбуждено уголовное дело.
В отношении Вачагана Казаряна и его супруги Рузанны Бегларян есть еще одно возбужденное уголовное дело по факту видимого преступления, легализации имущества в особо крупных размерах (отмывание денег), полученного преступным путем, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РА.