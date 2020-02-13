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Между Арменией и ЕС будет подписано Соглашение об общей авиационной зоне

Между Арменией и ЕС будет подписано Соглашение об общей авиационной зоне

Соглашение об общей авиационной зоне между Республикой Армения и Европейским Союзом будет подписано в ближайшее время.

Как передает «Арменпресс», об этом сказала председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян.

“Сегодня Армения в авиационной сфере имеет 49 межправительственных договоров. В ближайшее время планируется подписать Соглашение об общей авиационной зоне между Республикой Армения и Европейским Союзом”, - сказала Татевик Ревазян.




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БелТА


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