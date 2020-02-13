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Президент Армен Саркисян принял защитника прав человека Армении

Президент Армен Саркисян принял защитника прав человека Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял защитника прав человека Армении Армана Татояна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Арман Татоян представил деятельность офиса защитника прав человека, в том числе и сотрудничество с международными структурами.

Собеседники коснулись сферы защиты прав человека, реформ судебно-правовой системы, обменялись мнениями относительно предлагаемых изменений в Конституции.




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БелТА


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