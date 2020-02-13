Президент Армен Саркисян принял защитника прав человека Армении
13:10, 13 Февраль, 2020
Президент Республики Армения Армен Саркисян принял защитника прав человека Армении Армана Татояна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
Арман Татоян представил деятельность офиса защитника прав человека, в том числе и сотрудничество с международными структурами.
Собеседники коснулись сферы защиты прав человека, реформ судебно-правовой системы, обменялись мнениями относительно предлагаемых изменений в Конституции.